Бахрейн стал четвертой ближневосточной страной, которая нормализовала отношения с Израилем

О том, что страны договорились подписать соответствующее соглашение, сообщил президент США Дональд Трамп, назвав очередным историческим прорывом итоги телефонных переговоров, в которых помимо него, приняли участие Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса аль Халифа. Очередной эта договоренность стала потому, что до этого Израиль нормализовал отношения с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Церемония подписания договора между ОАЭ и Израилем пройдет во вторник в Вашингтоне и глава Бахрейна уже дал согласие на ней присутствовать. В дальнейшем это предполагает установление полных дипломатических отношений. Весьма позитивно относятся к процессу и в Израиле. Глава правительства страны выразился весьма афористично, сказав, что сперва мы делали инвестиции в мир, а теперь мир будет делать инвестиции в нас. В США считают, что новый тренд сделает регион более мирным и процветающим .

В ближайшем будущем свои отношения с Израилем могут нормализовать еще две арабские страны – Оман и Судан.