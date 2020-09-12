ЦИК утверждает, что зафиксировал крайне незначительное количество нарушений на досрочном голосовании. Глава Комиссии Элла Памфилова рассказала, что серьезных случаев было всего 4. В случае обнаружения нарушений ЦИК будет принимать меры очень оперативно и принципиально, — утверждает Элла Памфилова.

По мнению члена совета общественного движения «Голос» трехдневное голосование на выборах ведет к снижению уровня общественного наблюдения. Об этом Андрей Бузин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «То, что сейчас происходит (трехдневное голосование), это существенно ухудшает возможности общественного наблюдения. И уровень этого наблюдения снижается при таком голосовании. Я полагаю, что это последствия того что было проведено на общенародном голосовании, и очень понравилось исполнительной власти. Потому что досрочное голосование дало неожиданный эффект — большое количество якобы проголосовавших», — сказал он. Бузин напомнил, что именно на досрочном голосовании приняло участие около 60% людей. «И поэтому основные организаторы выборов решили внедрить такие способы голосования на выборах, что постепенно они и делают. Первый эксперимент происходит сейчас, он проходит как досрочное голосование. Но уже принят закон, по которому на следующих выборах голосование растягивается на три дня», — отметил он. Конечно, возникают серьезные подозрения, добавил Бузин, что досрочное голосование при плохом контроле можно сильно фальсифицировать. «Новые виды досрочного голосования, когда это происходит вне помещений, учитывая, что их сложно контролировать, и достаточно легко фальсифицировать, они серьезно вызывают возражения в обществе», — сказал Бузин.

13 сентября пройдет основной день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ.