Члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму

Ее адвоката арестовали на 2 месяца.

Мария Колесникова теперь находится в тюрьме в Жодино Минской области, об этом изданию Tut.by рассказала ее адвокат Людмила Казак. Причем, по ее словам, причин никто не объяснил, к тому же политика перевезли еще накануне, но защита узнала об этом только сегодня. Колесникову, которую несколько дней назад попытались насильно вывезти из страны, обвиняют в призывах к захвату власти. Сама она рассказала, что силовики угрожали ей 25-летним тюремным сроком и убийством, если она добровольно не покинет Белоруссию. Защита добивается отмены ареста. Тем временем одного из ее адвокатов, Илью Салея, которого также ранее задержали по тому же делу, отправили в СИЗО на два месяца. Напомним, что единственным членом президиума Координационного совета, не задержанным и не покинувшим страну, остается Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. В совете заявили, что продолжат работу без президиума – решения будут приниматься простым большинством голосов.

Координационный совет оппозиции был создан в Белоруссии на фоне выборов президента республики, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Генпрокуратура объявила КС вне закона и возбудила дело.