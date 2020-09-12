Политолог Дмитрий Орешкин считает, что выборы 13 сентября станут тестовыми для «умного голосования», причем в трудных для организаторов условиях. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока идет все по предложенному ранее сценарию. Эта избирательная кампания станет тестовой для «умного голосования», причем в трудных для организаторов условиях. Суть этого голосования в том, что команда Навального подбирает наиболее вероятного противника «Единой России», и предлагает голосовать за него. И в этом случае, когда капитал доверия принадлежит в значительной степени Навальному, «умное голосование» будет тестироваться в в сложившихся условиях», — сказал политолог.

Судя по данным досрочного голосования, по словам Орешкина, наибольшую «активность» проявляют регионы, где электоральный процесс очень жестко контролируется местным административным ресурсом. «Прежде всего это видно в Татарстане. А там, где не столь жестко завинчены гайки, — это НОсибирск, Иркутский край — наоборот, люди не идут на досрочное голосование, и приписывать в таком случае результаты трудно.. И это означает, что если люди и пойдут голосовать, то они пойдут в воскресенье. Именно в Иркутске, Архангельске ожидаются наиболее явные признаки протестного голосования», — отметил он. Хоть и в некоторых регионах у «умного голосования» есть шансы, заметил Орешкин, ожидать массового протестного голосования можно лишь в трех-четырех регионах.

13 сентября пройдет основной день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ.