Нападающий Лионель Месси останется капитаном «Барселоны» на следующий сезон

Об этом сообщают источники испанского издания Mundo Deportivo. Месси является капитаном «Барселоны» с 2018 года. После завершения прошлого сезона форвард заявил о желании покинуть клуб, однако клуб не отпустил футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.