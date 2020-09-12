Нападающий Лионель Месси останется капитаном «Барселоны» на следующий сезон

Об этом сообщают источники испанского издания Mundo Deportivo. Месси является капитаном «Барселоны» с 2018 года. После завершения прошлого сезона форвард заявил о желании покинуть клуб, однако клуб не отпустил футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.
2020-09-12T16:33:28+03:00
2020-09-12T16:33:28+03:00
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16:33, 12 сентября 2020
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