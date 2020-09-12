ВКировском районе Казани обрушилась стена бывшего завода «Сантехприбор»

Как передает региональное управление МЧС, двухэтажное здание на территории Адмиралтейской слободы не эксплуатировалось несколько лет и, возможно, готовилось к сносу. Обломки оказались прямо на проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка длиной в полтора километра. Площадь разрушения составила 180 кв. метров, однако обошлось без пострадавших.