Сергей Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров заявил ТАСС, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. При этом, по его словам, он останется членом партии. Этим летом лидер партии Борис Титов сообщал, что Шнуров намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Шнуров вступил в Партию роста в конце февраля.