Сергей Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров заявил ТАСС, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. При этом, по его словам, он останется членом партии. Этим летом лидер партии Борис Титов сообщал, что Шнуров намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Шнуров вступил в Партию роста в конце февраля.
2020-09-12T16:32:36+03:00
2020-09-12T16:32:36+03:00
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16:32, 12 сентября 2020
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