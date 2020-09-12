В первый день трехдневного голосования на выборах президента Татарстана проголосовали 27,5% избирателей. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, это самый высокий показатель явки на выборах глав регионов. Самая низкая явка в первый день голосования зафиксирована на выборах губернатора Иркутской области — 8,11%. Выборы впервые проходят в течение трех дней подряд — 11, 12 и 13 сентября. При этом, в соответствии с регламентом ЦИК, основным днем считается воскресенье, а голосование в пятницу и субботу определяется как досрочное.

В Единый день голосования в этом году выборы глав регионов проходят в 18 субъектах федерации, выборы региональных парламентов — в 11.