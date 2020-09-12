Белорусские силовики задержали около 30 участниц женского марша в Минске, сообщает ТАСС

Белорусские силовики, по сообщению ТАСС, задержали около 30 участниц женского марша в Минске. Официальных данных о числе задержанных пока нет. На площади Независимости собрались около 200 человек. Организаторы рекомендовали участницам брать с собой «фотографии и плакаты задержанных и арестованных на предыдущих акциях протеста и громко кричать их имена, сопровождая шествие «любыми звуковыми эффектами». У некоторых женщин на плечи накинуты бело-красно-белые флаги. У находящихся на площади журналистов милиция проверяют аккредитации. После того, как задержанных увезли автозаки, на площадь подошла новая колонна с бело-красно-белыми флагами. Демонстрантки бьют в сковородки, выкрикивают антиправительственные лозунги. Как передает портал «Медуза», акция собрала до тысячи человек.