Столичная семья обвинила адвоката Эльмана Пашаева в хищении жилья. Как утверждается, она уже около 20 лет подает заявления на юриста в правоохранительные органы.

Речь, по словам знакомого с ситуацией адвоката Владимира Слащева, идет о том, что Пашаев обманным путем прописался в квартире москвички Елены Кирсановой, страдающей расстройством личности. Об этом передает агентство ТАСС. По утверждениям Слащева, Пашаев якобы вместо оплаты жилья спаивал хозяйку квартиры, а затем зарегистрировал с ней брак, приватизировал жилье и выселил из дома. Попытки выселить уже самого адвоката не увенчались успехом, а Генпрокуратура, ФСБ, МВД и Следственный комитет не смогли привлечь Пашаева к ответственности, добавил Слащев. Сам адвокат эти обвинения пока никак не прокомментировал.

Пашаев на протяжении последних трех месяцев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Артист, который уже получил обвинительный приговор и содержится в СИЗО на севере столицы, выражал недовольство своим адвокатом и, по данным членов Общественной наблюдательной комиссии, отказался от его услуг. Источник в окружении актера утверждает, что перед апелляцией в Мосгорсуде нового защитника выберет жена Ефремова.

Пресненский суд ранее признал Ефремова виновным в аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Актеру назначили 8 лет колонии строгого режима.