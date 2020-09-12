В МИДе заявили, что Москва не оставит без ответа возможные новые санкции Запада

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал в интервью российскому телевидению, отвечая на вопрос о возможной реакции на шаги иностранных государств из-за отравления политика Алексея Навального.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял», сказал министр и отметил, что без реакции на еще не введенные санкции в случае, если они будут объявлены, на Смоленской площади не обойдутся. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что один из лидеров российской оппозиции политик Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Берлине призвали Россию дать ответы на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Пресс-секретарь российского президента ранее говорил, что Россия готова к взаимодействию с Германией, однако для проведения полноценного расследования причин произошедшего, в Кремле оснований не увидели. Накануне немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии сообщило, что Навальный мог быть отравлен новым, более опасным типом «Новичка», и не исключено, что к этому причастны российские спецслужбы.

О необходимости дать ответ о причастных к отравлению Алексея Навального на уходящей неделе заявили и в Вашингтоне. Глава госдепартамента США Майк Помпео сказал, что в случае, если будет доказана вина Москвы, это дорого обойдется России.