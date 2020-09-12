Несколько человек задержаны в центре Минска на площади Свободы. Туда съезжались участницы Женского марша солидарности. Точно число задержанных пока неизвестно. Сообщается, что часть сторонников оппозиции пошли по проспекту Победителей.

Тем временем около ста белорусских футболистов записали видеообращение в поддержку протестующих. В нем они осудили насилие со стороны силовиков.

Между тем около ста белорусских футболистов записали видеообращение в поддержку протестующих. В нем они осудили насилие, с которым страна столкнулась в последний месяц.

На завтра в Минске и регионах запланирована протестное шествие «Марш героев». Она должно начаться в 14 часов.