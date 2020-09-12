Арестованный белорусский политтехнолог Виталий Шкляров не получает в СИЗО должной медицинской помощи, несмотря на высокую температуру и перелом. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Гашинский.

«Известно, что у Виталия высокая температура уже 4 дня, выше 39 градусов. Ему начали оказывать медицинскую помощь только на третьи сутки, когда он был в критическом состоянии. Кроме того выяснилось, что у него перелом пальца на ноге, он весь черный. Даже после того, как сделали рентген, никакого лечения не последовало: ни гипса, ничего, ни лангеты, и никакие лекарства ему не дают», — рассказал адвокат.

При этом отметил Гашинский, в СИЗО имеются все возможности для оказания любой медицинской помощи. «На территории СИЗО есть больница со всем оборудованием», — отметил он.

Гашинский добавил, что сам Шкляров связывает свою болезнь с тем, что его соседи по камере меняются каждый день. Также по словам адвоката политтехнологу до сих пор не сделали тест на коронавирус.