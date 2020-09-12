Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале он обыграл российского спортсмена Даниила Медведева. Тим является третьей ракеткой мира, Медведев — пятой. В финале австриец сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Тим ранее трижды участвовал в финалах турниров Большого шлема. Медведев пробился в финал впервые. Финальная встреча пройдет завтра.
2020-09-12T15:33:56+03:00
2020-09-12T15:33:56+03:00
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15:33, 12 сентября 2020
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