Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч рублей за изображение Летающего Макаронного Монстра. Николая Сокурова признали виновным в осквернении религиозной символики, пишет сайт «МБХ медиа». Речь идет о рисунке, на котором вымышленный персонаж изображен с книгой в руках, и искаженной цитатой из «Библии». Также в деле была фотография Владимира Путина и Патриарха Кирилла в комнате, заваленной деньгами, и изображение персонажа мультфильмов «Мой маленький пони», на теле которого нарисован перевернутый крест. Все эти картинки он опубликовал в социальной сети «Вконтакте».

Репосты Сокуров сделал несколько лет назад, дело на него завели в июне 2020 года, он связал административное преследование с тем, что ранее был организатором митинга против коррупции.