Пожар вспыхнул в здании уральского управления Ростехнадзора в Екатеринбурге. Огонь бушует на площади на площади 600 кв. метров. Спасателям удалось остановить его дальнейшее распространение. Эвакуированы пять человек. В региональном управлении МЧС говорят, что горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Ситуацию осложняет сильный ветер. Пострадавших нет, о причинах возгорания не сообщается.