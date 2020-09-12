Пожар вспыхнул в здании уральского управления Ростехнадзора в Екатеринбурге. Огонь бушует на площади на площади 600 кв. метров. Спасателям удалось остановить его дальнейшее распространение. Эвакуированы пять человек. В региональном управлении МЧС говорят, что горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Ситуацию осложняет сильный ветер. Пострадавших нет, о причинах возгорания не сообщается.
2020-09-12T15:32:06+03:00
2020-09-12T15:32:06+03:00
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15:32, 12 сентября 2020
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