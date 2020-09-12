Греческая полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста мигрантов на острове Лесбос. Они использовали спецсредства, когда несколько протестующих попытались пройти по заблокированной дороге к городу Митилини, передает агентство Reuters. На этой неделе в ночь на среду в крупнейшем лагере беженцев Мориа на Лесбосе возник сильный пожар. Лагерь практически полностью сгорел. Большое количество мигрантов бежало в окрестные горы, о пострадавших не сообщалось. По одной из версий лагерь подожгли сами мигранты, после того, как власти собрались изолировать несколько человек, которые заразились коронавирусом.
2020-09-12T15:31:29+03:00
2020-09-12T15:31:29+03:00
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15:31, 12 сентября 2020
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