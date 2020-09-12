Белорусская милиция начала задерживать людей на площади Свободы в Минске. Ранее там начали собираться участницы Женского марша солидарности. По подсчетам интернет-издания Onliner, в нем участвуют несколько сотен человек. Им говорят, что мероприятие не санкционировано. В белорусской столице сегодня также отмечают день города, местная администрация объявила, что акция пройдет без гуляний.