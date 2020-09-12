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15:05, 12 сентября 2020

Правозащитный совет Петербурга потребовал тщательно расследовать отравление политика Алексея Навального

Правозащитный совет Петербурга потребовал тщательно расследовать отравление политика Алексея Навального. В совете считают, что это преступление стоит в одном ряду с убийствами Бориса Немцова и Анны Политковской.

Петербургские правозащитники потребовали установить и судить всех причастных к отравлению Алексея Навального. Авторов письма возмутило сообщение о том, что с российской стороны изучением обстоятельств покушения на политика может заняться депутат госдумы России Андрей Луговой. Об этом рассказала ответственный секретарь петербургского правозащитного совета Наталия Евдокимова. Она напомнила, что британские следователи считают Лугового участником отравления полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Участие такого человека в расследовании Евдокимова назвала издевательством и цинизмом. В совете уверены, что лишь независимая международная следственная группа с участием представителей из России может дать точный и непредвзятый ответ – кто намеревался убить Алексея Навального. По мнению авторов письма, власть изучает настроения российских граждан, поэтому обращение правозащитников может повлиять на ситуацию.

Вместе с членами правозащитного совета Петербурга документ подписали более двухсот горожан.



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