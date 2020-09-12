Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что инициатива о переделке Мавзолея Ленина должна стать предметом уголовного расследования. Лидер российских коммунистов объясняет свою позицию положением конституции об исторической преемственности. Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс идей о новом использовании Мавзолея.



Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сказал «Эху», что организация не предлагает вынести из Мавзолея тело Ленина. Конкурс объявлен с целью заранее определить перспективы памятника архитектуры на тот момент, когда вождь революции все-таки будет захоронен.

Николай Шумаков добавил, что Союз архитекторов намерен пригласить в жюри также общественных деятелей и министра культуры Ольгу Любимову.