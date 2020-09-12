В Минске начинается женский марш – акция, собирающая тысячи людей, стала уже традиционной для участников протестов в Белоруссии. Организаторы обещают, что этот марш станет самым громким и массовым.

«Подруга за подругу» — под таким девизом жительницы Минска выходят на протестную акцию в День города. Организаторы призвали всех желающих поучаствовать прийти одновременно, ровно к 15.00, чтобы показать массовость. Они берут фотографии и плакаты в поддержку белорусок, подвергшихся политическому преследованию на фоне протестной волны, начавшейся в стране из-за выборов президента. Акция обещает быть шумной – ее участниц призвали выкрикивать имена репрессированных женщин, сопровождая это свистом, звуками дудки, музыкой из колонок, грохотом кастрюль и черпаков, чтобы их услышали те, кто отказывается слышать требования оппозиции, а добивается она того, чтобы прекратилось насилие, чтобы были освобождены политзаключенные, в стране прошли новые выборы – на этот раз без участия Александра Лукашенко. Оппозиция ожидает, что этот женский марш станет самым массовым, в том числе из-за возмущения в связи с задержанием Марии Колесниковой. Как пишет белорусский портал Tut.by, в эти минуты на площади свободы, где вот-вот стартует акция, милиция проверяет документы у журналистов.

Накануне на протестной акции задержали более 30 человек, большинство из них по-прежнему остаются в изоляторах временного содержания.