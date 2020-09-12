В Индии зафиксирован один из самых серьезных приростов заболеваемости коронавирусом. За последние сутки там были зафиксированы почти 100 тысяч новых случаев. Индия является второй наиболее пострадавшей от новой инфекции страной после США. Здесь зафиксированы более 4,5 миллионов заболевших. И рост заболеваемости идет быстрее, чем где-либо еще в мире, отмечает агентство Reuters. Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в Индии составил 1201. Следом в Бразилии, еще одной пострадавшей от коронавируса стране, – 874, в Мексике – 534 умерших.