В Индии зафиксирован один из самых серьезных приростов заболеваемости коронавирусом. За последние сутки там были зафиксированы почти 100 тысяч новых случаев. Индия является второй наиболее пострадавшей от новой инфекции страной после США. Здесь зафиксированы более 4,5 миллионов заболевших. И рост заболеваемости идет быстрее, чем где-либо еще в мире, отмечает агентство Reuters. Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в Индии составил 1201. Следом в Бразилии, еще одной пострадавшей от коронавируса стране, – 874, в Мексике – 534 умерших.
2020-09-12T14:33:04+03:00
2020-09-12T14:33:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708015-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 12 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…