Федеральный суд США потребовал от 24 подданных Саудовской Аравии дать показания по делу о терактах 11 сентября

Федеральный суд США в Нью-Йорке потребовал от 24 подданных Саудовской Аравии дать показания по делу о терактах 11 сентября. В том числе от бывших и действующих должностных лиц королевства. Включая бывшего посла королевства в США. Речь идет о коллективном иске к Эр-Рияду от имени родственников погибших и пострадавших в терактах, передает агентство Reuters. Судья Сара Нетберн приняла такое решение еще в конце августа, но опубликовано оно лишь теперь. В суд ранее обратились более 800 человек. Эр-Рияд отрицал свою причастность к терактам и связи с террористической группировкой «Аль-Каида».