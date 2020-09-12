Явка на электронном голосовании в Москве превысила 90%. Об этом «Эху» сказали в Оперативном штабе по наблюдению за выборами. В столице дополнительно избирают муниципальных депутатов двух округов — Бабушкинского и Марьино. Онлайн-голосования стартовало накануне утром, были зарегистрированы почти 4,4 избирателей.