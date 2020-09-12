Центризбирком России фиксирует не так много нарушений в ходе проведения досрочного голосования. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, этому способствует быстрая реакция и со стороны самих комиссий, со стороны наблюдателей. Выборы разных уровней проводятся в подавляющем большинстве российских регионов. Единый день голосования назначен на завтра, 13 сентября.
2020-09-12T14:31:46+03:00
2020-09-12T14:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 сентября 2020
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