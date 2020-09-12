Крестный ход из-за «гонений на церковь» провели накануне минские католики. Прихожане совершили его на территории костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке в центре города. Верующие выступили также за то, чтобы архиепископ Тадеуш Кондрусевич мог вернуться в страну. Сейчас власти отказывают ему во въезде. Инициаторами крестного хода выступили верующие старейшего католического прихода Минска во главе с настоятелем каноником Юрием Санько. Как пишет сайт католической церкви Белоруссии, поддержать их также пришли представители других вероисповеданий. Через полчаса в Минске должен начаться Женский марш солидарности. Жительницы республики выйдут поддержать тех, кто подвергся насилию со стороны силовиков.
2020-09-12T14:31:20+03:00
2020-09-12T14:31:20+03:00
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14:31, 12 сентября 2020
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