У арестованного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова уже несколько дней держится высокая температура

У арестованного в Белоруссии российского политтехнолога Виталия Шклярова уже несколько дней держится высокая температура. Также у него кашель, рассказал телеканалу «Дождь» адвокат Антон Гашинский. По его словам, несмотря на то, что температура держится выше 39 градусов, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Кроме того, у Шклярова сломан палец, но он отказывается рассказать, как это произошло и сильно напуган, подчеркивает защитник. Политтехнолога задержали в Минске в конце июля, еще до президентских выборов. Его обвиняют в организации акций протеста.
2020-09-12T14:30:58+03:00
2020-09-12T14:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 12 сентября 2020
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