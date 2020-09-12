У арестованного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова уже несколько дней держится высокая температура

У арестованного в Белоруссии российского политтехнолога Виталия Шклярова уже несколько дней держится высокая температура. Также у него кашель, рассказал телеканалу «Дождь» адвокат Антон Гашинский. По его словам, несмотря на то, что температура держится выше 39 градусов, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Кроме того, у Шклярова сломан палец, но он отказывается рассказать, как это произошло и сильно напуган, подчеркивает защитник. Политтехнолога задержали в Минске в конце июля, еще до президентских выборов. Его обвиняют в организации акций протеста.