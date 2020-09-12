Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал открытого чемпионата США по теннису.

Медведеву не хватило нервной системы – таково было резюме знаменитого тренера Шамиля Тарпищева, который сказал, что Даниил проиграл 6-7 розыгрышей, которые должен был выиграть. В первом сете Медведеву не дали взять челлендж на аут, хотя даже его соперник уверял, что повод для этого был. Россиянин отдал свою подачу, а с ней и сет. Это была первая партия, которую Медведев проиграл на турнире. В следующей Даниил подавал при счете 5-4, но соперник устоял, а на тай-брейке оказался сильнее. Ровно такая же история случилась и в сете, который в итоге стал заключительным. В длиннейшем розыгрыше из 18 ударов, последний остался за Тимом, который был сильнее во всех ключевых моментах матча. По окончании он сказал, что играть в одном темпе с Медведевым было для него губительно и он постоянно рвал ритм, чередуя длину ударов и заставлял нашего теннисиста нервничать.

В финале Доминик Тим сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.