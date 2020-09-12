Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 90%

Явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — превысила 90%, бюллетени получили почти 4,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает ТАСС.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. В субботу на 13:39 мск явка составила 90,01%, выдано 4 368 бюллетеней.