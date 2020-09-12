Члена совета белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в областную тюрьму в Жодино. Об этом говорят соратники одного из лидеров оппозиции со ссылкой на адвоката Людмилу Казак. Ранее Колесникова была задержана по делу о призывах к захвату власти. В то же время о ее местонахождении не было известно почти двое суток.