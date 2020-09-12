Дания готова поддержать новые дискуссии о судьбе газопровода «Северный поток – 2»

Обсуждение возможности закрытия проекта на фоне отравления политика Алексея Навального хотят инициировать ряд немецких политиков.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отмечает, что все время была настроена против строительства «Северного потока – 2», передает Датское радио. Из-за этого возобновление консультаций по его судьбе она назвала позитивным моментом. В том числе, из-за проблемы зависимости от российского газа, подчеркнула Фредериксен. Дания, к слову, год назад последней из стран, через акватории которых проходит газопровод, дала разрешение на его строительство. Сейчас он готов на 93%.

Между тем в Германии с жестким требованием остановить возведение «Северного потока – 2» требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, того же требовал кандидат на пост главы правящего Христианско-демократического союза Фридих Мерц. В то же время в германском правительстве до последнего момента не были склонны напрямую увязывать проект газопровода с отравлением Навального.

Навальный уже несколько недель находится в берлинской клинике «Шарите». По версии немецких военных токсикологов, он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».