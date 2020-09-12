Союз архитекторов начал собирать предложения о новом использовании Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России начал собирать предложения о новом использовании Мавзолея Ленина на Красной площади, объявив конкурс на лучшую концепцию по использованию. О подробностях рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент САР Николай Шумаков.

«Мысль простая на самом деле — рано или поздно, а это случится, и тело Ленина будет захоронено. Потому как высказывания его современников о том, что он хотел бы быть захороненным на Волковском кладбище рядом с матерью, есть. И пройдет мало или нет лет, и он будет захоронен там, где он хотел по нашим христианским обычаям. И Мавзолей освободится. И мы хотим получить еще предложения архитектурные, концептуальные предложения по использованию этого сооружения в дальнейшем», — рассказал он.

Как отметил Н.Шумаков, поскольку Мавзолей – «величайшее произведение советской архитектуры», которое спроектировал выдающийся архитектор того времени Алексей Щусев, и это сооружение является «одной из жемчужин его творчества», поставленное на охрану ЮНЕСКО, то нельзя просто его закрыть.

«Наше предложение (Союза архитекторов) сделать филиал Музея Щусева (архитектуры), основное здание которого находится недалеко на улице Воздвиженка. И выставить там конкурсные материалы по Мавзолею от 1920-х годов. Тогда было представлено множество проектов, и широкая публика этого не видела. Нам кажется достаточно интересно эти материалы представить широкой публике», — отметил он.

При этом президент САР подчеркивает, что никто не предлагает сегодня выносить тело Ленина или сносить сооружение Мавзолея.

«Это чисто концептуальный архитектурный конкурс на использование Мавзолея через 20-30-40-50 лет. Мне кажется важно иметь такой банк данных по дальнейшему использованию этого сооружения, чтобы потом не было суеты, что там делать», — пояснил он.

По словам Н.Шумакова, в жюри приглашены не только специалисты, но и общественные деятели.