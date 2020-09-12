Британский боксер Умар Садик госпитализирован в московскую больницу после матча с россиянином Федором Чудиновым. Как рассказали агентству ТАСС в команде спортсмена, после боя Садику потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, позже британцу стало плохо, ему вызвали скорую. Чудинов победил техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации. Садик потерпел второе поражение.
2020-09-12T13:33:16+03:00
2020-09-12T13:33:16+03:00
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13:33, 12 сентября 2020
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