Британский боксер Умар Садик госпитализирован в московскую больницу после матча с россиянином Федором Чудиновым. Как рассказали агентству ТАСС в команде спортсмена, после боя Садику потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, позже британцу стало плохо, ему вызвали скорую. Чудинов победил техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации. Садик потерпел второе поражение.