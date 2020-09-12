Венгерские власти отбирают частоту у оппозиционной радиостанции Klubradio. Государственный совет страны по надзору за СМИ обвинил ее в нарушении закона и отказался продлевать соглашение об использовании частоты. Оно истекает в феврале следующего года, частота будет выставлена на торги. Руководство Klubradio обвинения отвергает. 9 лет назад венгерский совет по надзору за СМИ уже лишал радиостанцию частоты, тогда несколько тысяч человек в Будапеште вышли на акцию протеста. Еврокомиссия в свою очередь неоднократно выражала обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Венгрии.