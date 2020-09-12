Один человек был убит в драке в центре Екатеринбурга. Он скончался от множественных ножевых ранений, рассказали в полиции агентству РИА Новости. Уже известна личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2002 года рождения, который ранее был судим за грабеж. Но пока он не задержан.
2020-09-12T13:32:19+03:00
2020-09-12T13:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 12 сентября 2020
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