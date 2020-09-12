Один человек был убит в драке в центре Екатеринбурга. Он скончался от множественных ножевых ранений, рассказали в полиции агентству РИА Новости. Уже известна личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2002 года рождения, который ранее был судим за грабеж. Но пока он не задержан.