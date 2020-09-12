В Комсомольске-на-Амуре задержали участницу шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как пишет сайт правозащитного проекта ОВД-Инфо, Эсмиру Конышеву, по предварительным данным, вменяют статью о создании помех движению транспорта. В самом Хабаровске сегодня прошло очередное шествие в поддержку арестованного экс-главы. По разным оценкам, в нем участвовали от 700 до нескольких тысяч человек. Акции в поддержку бывшего хабаровского губернатора не стихают в регионе уже больше двух месяцев. Люди, в частности, требуют, чтобы суд над Фургалом прошел в регионе и был открытым. Экс-губернатора обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей в середине нулевых. Он вины не признает.