Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели в другой изолятор

По словам ее соратников, речь идет следственной тюрьме №8 в Жодино Минской области. До этого Колесникова находилась в СИЗО №1 Минска. Ранее член президиума Координационного совета оппозиции написала заявление в Следственный комитет Белоруссии с просьбой возбудить уголовные дела против сотрудников силовых структур, которые участвовали в ее задержании. Сама Мария Колесникова, как говорили в СК Белоруссии, проходит по делу о призывах к захвату власти. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.
2020-09-12T13:31:21+03:00
2020-09-12T13:31:21+03:00
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13:31, 12 сентября 2020
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