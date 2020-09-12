Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели в другой изолятор

По словам ее соратников, речь идет следственной тюрьме №8 в Жодино Минской области. До этого Колесникова находилась в СИЗО №1 Минска. Ранее член президиума Координационного совета оппозиции написала заявление в Следственный комитет Белоруссии с просьбой возбудить уголовные дела против сотрудников силовых структур, которые участвовали в ее задержании. Сама Мария Колесникова, как говорили в СК Белоруссии, проходит по делу о призывах к захвату власти. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.