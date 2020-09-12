Дания поддержала новые консультации о судьбе газопровода «Северный поток — 2»

Премьер-министр стране Метте Фредериксен напомнила, что она остается противником этого проекта, передает DR. Ранее с предложениями обсудить судьбу проекта в связи с отравлением Алексея Навального выступили ряд немецких политиков. чиновников. В частности, остановки строительства газопровода требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока Москва не прояснит ситуацию вокруг отравления ведущего критика Кремля.