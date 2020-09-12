Дания поддержала новые консультации о судьбе газопровода «Северный поток — 2»

Премьер-министр стране Метте Фредериксен напомнила, что она остается противником этого проекта, передает DR. Ранее с предложениями обсудить судьбу проекта в связи с отравлением Алексея Навального выступили ряд немецких политиков. чиновников. В частности, остановки строительства газопровода требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока Москва не прояснит ситуацию вокруг отравления ведущего критика Кремля.
2020-09-12T13:30:52+03:00
2020-09-12T13:30:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707977-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 12 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…