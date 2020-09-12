Американские конгрессмены заинтересовались фильмом Disney из-за сотрудничества с властями китайской провинции Синцзянь

Американские конгрессмены заинтересовались фильмом «Мулан» студии Disney из-за сотрудничества с властями китайской провинции Синцзянь. Из-за притеснения уйгуров в этом регионе международное сообщество давно критикует Пекин.

Американские конгрессмены призвали руководство компании Walt Disney разъяснить характер взаимодействия со службами «безопасности и пропаганды» китайского региона Синьцзян, где частично проходили съемки фильма «Мулан», адаптации одноименного мультфильма. Законодатели также поинтересовались, использовался ли труд уйгуров или других этнических меньшинств во время съемок. Как пишет агентство Reuters, в письме группы республиканцев подчеркивается, что очевидное сотрудничество Disney с китайскими властями, ответственными за преследования уйгуров и других мусульман, вызывает серьезное беспокойство. Напомню, что в финальных титрах к «Мулан» студия выразила особую благодарность в частности региональному отделению Компартии Китая и местному управлению пропаганды партии. Один из авторов письма к руководству компании обратил внимание на то, что о притеснениях в регионе было известно задолго до съемок фильма, и создатели ленты, решив снимать именно там, потворствуют преступлениям. Власти Китая отрицают существование лагерей перевоспитания, где, как утверждают правозащитники, людей подвергают пыткам и издевательствам. В Disney на письмо конгрессменов пока не ответили.

Съемки в Синьцзяне – не единственный повод для критики фильма. Ранее активисты призвали бойкотировать «Мулан» из-за исполнительницы главной роли Лю Ифей, которая была на стороне Пекина и полиции во время протестов в Гонконге.