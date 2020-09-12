Тысячи хабаровчан вышли на улицы в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала

Впервые они попытались согласовать акцию.

Маршрут шествия и место проведения митинга краевые власти утвердить отказались и предложили свой вариант, который, в свою очередь не устроил активистов. В итоге, акция как и все предыдущие была несогласованной. По оценкам правоохранителей десятая суббота протестов собрала 700 человек, различные источники более близкие к участникам называют цифру от 2 до семи тысяч. Люди собрались у здания местной администрации, а затем прошли по центральным улицам Хабаровска. Они требуют открытого суда над Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации заказных убийств, а также решения социальных проблем, в частности, расселения аварийного жилья. Кроме того, хабаровчан возмущает то, что на протесты не обращают внимания на протесты ни в Хабаровске, ни в Москве.

Впервые жители Хабаровска вышли на улицы после ареста экс-губернатора Сергея Фургала 11 июля.