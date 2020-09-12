Наблюдатели и оппозиция продолжают фиксировать нарушения во второй день голосования на выборах разных уровней в регионах.

В Новосибирской области, где проходят выборы в законодательное собрание региона, наблюдательница от ЛДПР сообщила о массовом вбросе бюллетеней на одном из участков. По ее утверждениям, как передает интернет-издание «Сибкрай», она обнаружила, что урна уже не пустая, еще за полчаса до официального открытия участков. Члены комиссии объяснили произошедшее тем, что открыли участок на час раньше «по просьбам избирателей». Наблюдательница, впрочем, по ее словам уже вызвала полицию.

В КПРФ, в свою очередь, говорят об обратной ситуации, когда один из участков в той же Новосибирской области работал дольше установленного времени, а члены избиркома не хотели вовремя опломбировать сейф с бюллетенями.

Движение «Голос», в свою очередь, сообщает об использовании на досрочном голосовании во Владимире прозрачных конвертов для бюллетеней. Как отмечается, через них можно было увидеть, кому отдан голос. В городе избирают депутатов местного совета.

А правительство Камчатского края, отмечают в движении, в нарушение закона опубликовало отчет о первом дне голосования на выборах губернатора, указав, что и.о. главы региона Владимир Солодов по данным соцопросов пользуется абсолютной поддержкой граждан. При этом публикация опросов менее чем за 5 дней до голосования запрещена.

Выборы различных уровней проходят в 83 регионах России.