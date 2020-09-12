Переговоры между правительством Афганистана и талибами стартовали в Катаре. Стороны планируют обсудить долгосрочное перемирие и политическое урегулирование конфликта. Один из участников консультаций, госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в установления прочного мира в Афганистане.

Майк Помпео подчеркнул, что США не собираются навязывать Афганистану свою позицию.

У участников встречи появился исторический шанс договориться о разделе власти, сказал «Эху» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

На переговоры с участием членов группировки «Талибан», которая в России признана террористической и запрещена прилетел и спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.