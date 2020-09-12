Союз архитекторов России начал собирать предложения о новом использовании Мавзолея Ленина

Как следует из документов конкурса, речь идет об использовании архитектурного сооружения без тела советского вождя Владимира Ленина. Итоги планируют подвести в середине ноября. Организаторы считают, что присутствие тела Ленина на Красной площади противоречит современным представлениям о памяти и является нарушением русской православной традиции. По мнению Союза архитекторов, Мавзолей стоит сделать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева. Тело Ленина в прозрачном саркофаге хранится в Мавзолее уже почти сто лет. Споры о необходимости перезахоронения тела вождя идут с 1989 года, отмечает «Радио Свобода». За перезахоронение выступают, в частности, представители Русской православной церкви.

Провокацией счел объявленный конкурс член Президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

По мнению Валерия Рашкина, эта идея забудется сразу же после выборов. В самом Союзе архитекторов отрицают какой-либо политический заказ.

Мавзолей нельзя использовать в других целях, он является главным шедевром советской архитектуры, который необходимо сохранить. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Багаутдинов считает недопустимым захоронение тела Ленина, и подчеркнул, что архитектурная ценность самого Мавзолея в любом случае высока.

«Я считаю, что хоронить тело Ленина ни в коем случае нельзя. Функция Мавзолея в том, чтобы экспонировать Ленина, и они друг без друга не существуют, они не разделимы. Это будет грубой ошибкой сделать это», — отметил он.

Айрат Багаутдинов напомнил также, что Мавзолей является объектом культурного наследия федерального значения.

«Что касается архитектурных качеств Мавзолея, то они, безусловно, высоки. Это стильная вещь в стиле арт-деко. И наконец, это здание гуманно построено в ансамбле Красной площади: одновременно монументальное, благодаря лаконичным своим формам, и не нарушает ансамбль, не портит вид Красной площади, не возвышается выше кремлевской стены. Это один из главных шедевров советской архитектуры за всю историю существования, и, может быть, это один из главных архитектурных шедевров 20 века в мире», — подчеркнул он.

Кстати, один из членов жюри, состав которого назвали в Союзе Архитекторов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин сказал «Эху», что только от журналистов узнал о своем участии в этом проекте. Не знают о проведении конкурса и в Министерстве культуры.

Союз архитекторов объявил о проведении конкурса на лучшую концепцию последующего использования мавзолея Ленина на Красной площади.

О том, что могло бы появиться на Красной площади вместо нынешнего сооружения и есть ли в этом необходимость у посетителей Красной площади сегодня поинтересовался наш корреспондент.

Житель столицы Сергей Петрович, в недавнем прошлом он работал инженером физиком, полагает, что мавзолей в его сегодняшнем виде уже стал символом определенного периода в жизни страны, а для новых архитектурных решений время еще не пришло. Отчасти с этим согласен и экономист Алексей.

Подмосковный юрист Антон полагает, что функционал здания мавзолея можно и поменять. Это мнение разделяет и москвичка Евгения.

Практически все собеседники отмечали, что в самом конкурсе ничего плохого нет, однако высказывали сомнения в том, что его проекты будут воплощены в жизнь в обозримом будущем.

В нынешнем виде мавзолей существует с 1930 года. Заявки принимаются до 19 октября, победителей назовут 13 ноября.