Мавзолей нельзя использовать в других целях, он является главным шедевром советской архитектуры — эксперт

Мавзолей нельзя использовать в других целях, он является главным шедевром советской архитектуры, который необходимо сохранить. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

А.Багаутдинов считает недопустимым захоронение тела Ленина, и подчеркнул, что архитектурная ценность самого Мавзолея в любом случае высока.

«Я считаю, что хоронить тело Ленина ни в коем случае нельзя. Функция Мавзолея в том, чтобы экспонировать Ленина, и они друг без друга не существуют, они не разделимы. Это будет грубой ошибкой сделать это», — отметил он.

А.Багаутдинов напомнил также, что Мавзолей является объектом культурного наследия федерального значения.

«Что касается архитектурных качеств Мавзолея, то они, безусловно, высоки. Это стильная вещь в стиле арт-деко. И наконец, это здание гуманно построено в ансамбле Красной площади: одновременно монументальное, благодаря лаконичным своим формам, и не нарушает ансамбль, не портит вид Красной площади, не возвышается выше кремлевской стены. Это один из главных шедевров советской архитектуры за всю историю существования, и, может быть, это один из главных архитектурных шедевров 20 века в мире», — подчеркнул он.