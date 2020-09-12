Тремя матчами откроется сегодня седьмой тура чемпионата России по футболу

Клуб «Тамбов» встречается с «Уфой», екатеринбургский «Урал» с «Химками», а «Ахмат» с «Сочи». Ранее появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» угрожают бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате, передает агентство ТАСС. Спортивный директор клуба Павел Худяков заверил, что финансовый вопрос решится в ближайшее время, а футболисты в субботу выйдут на поле.
2020-09-12T12:33:01+03:00
2020-09-12T12:33:01+03:00
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12:33, 12 сентября 2020
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