Тремя матчами откроется сегодня седьмой тура чемпионата России по футболу

Клуб «Тамбов» встречается с «Уфой», екатеринбургский «Урал» с «Химками», а «Ахмат» с «Сочи». Ранее появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» угрожают бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате, передает агентство ТАСС. Спортивный директор клуба Павел Худяков заверил, что финансовый вопрос решится в ближайшее время, а футболисты в субботу выйдут на поле.