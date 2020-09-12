Посол России в США Анатолий Антонов признает, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе. Каких-либо прорывов в ближайшее время не ожидается, сказал глава дипмиссии агентству ТАСС. Он заверил, что российская сторона готова к развитию отношений в той же степени, в какой к этому готовы американские коллеги. Пока же Москва не видит здесь большого желания, уверена Антонов. По этой причине, добавил посол, важное значение имеют общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта.
2020-09-12T12:32:18+03:00
2020-09-12T12:32:18+03:00
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12:32, 12 сентября 2020
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