Посол России в США Анатолий Антонов признает, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе. Каких-либо прорывов в ближайшее время не ожидается, сказал глава дипмиссии агентству ТАСС. Он заверил, что российская сторона готова к развитию отношений в той же степени, в какой к этому готовы американские коллеги. Пока же Москва не видит здесь большого желания, уверена Антонов. По этой причине, добавил посол, важное значение имеют общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта.