Белорусская оппозиция может сформировать новый президиум Координационного совета. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская сказала белорусскому интернет-изданию Tut.by, что никто из членов настоящего президиума не подавал заявку на выход. Координационный совет оппозиции был создан в середине августа. В президиум входят семь человек. Все, кроме писателя Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну. Накануне стало известно, что против члена Совета Ивана Кравцова возбудили уголовное дело.
2020-09-12T12:31:44+03:00
2020-09-12T12:31:44+03:00
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12:31, 12 сентября 2020
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