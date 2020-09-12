Белорусская оппозиция может сформировать новый президиум Координационного совета. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская сказала белорусскому интернет-изданию Tut.by, что никто из членов настоящего президиума не подавал заявку на выход. Координационный совет оппозиции был создан в середине августа. В президиум входят семь человек. Все, кроме писателя Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну. Накануне стало известно, что против члена Совета Ивана Кравцова возбудили уголовное дело.