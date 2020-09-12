Власти Ирана казнили 27-летнего борца Навида Афкари. Он обвинялся в убийстве охранника и участвовал в протестных акциях в 2018 году, передает AFP. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал Тегеран не приводить в исполнение приговор. По его словам, проступок борца заключался только в том, что он участвовал в антиправительственной уличной демонстрации.