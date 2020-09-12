Полиция оцепила территорию Центра имени Хруничева в Москве, передает агентство ТАСС. Там обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, рассказали источники в экстренных службах. К месту происшествия выехали специалисты-взрывотехники. В Роскосмосе пояснили, что снаряд обнаружили при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ.
2020-09-12T12:31:04+03:00
2020-09-12T12:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 12 сентября 2020
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