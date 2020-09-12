Полиция оцепила территорию Центра имени Хруничева в Москве, передает агентство ТАСС. Там обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, рассказали источники в экстренных службах. К месту происшествия выехали специалисты-взрывотехники. В Роскосмосе пояснили, что снаряд обнаружили при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ.