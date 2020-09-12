Союз архитекторов России отрицает политический заказ в конкурсе на новое использование Мавзолея Ленина. Сам конкурс был объявлен в конце августа, но его положения были утверждены и опубликованы только сейчас, рассказали изданию РБК в пресс-службе Союза архитекторов. Итоги конкурса будут подведены в середине ноября. В положении конкурса говорится, что «нахождение вождя Октябрьской социалистической революции в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
2020-09-12T12:30:38+03:00
2020-09-12T12:30:38+03:00
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12:30, 12 сентября 2020
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