Союз архитекторов России отрицает политический заказ в конкурсе на новое использование Мавзолея Ленина. Сам конкурс был объявлен в конце августа, но его положения были утверждены и опубликованы только сейчас, рассказали изданию РБК в пресс-службе Союза архитекторов. Итоги конкурса будут подведены в середине ноября. В положении конкурса говорится, что «нахождение вождя Октябрьской социалистической революции в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».